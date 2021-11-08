Костанайский чиновник пытался разбогатеть за счёт «фиктивных» командировочных подчинённых

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира М. за совершение мошенничества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского облсуда.

Как сообщили в облсуде, подсудимый М., являясь должностным лицом, задался преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, выделенных государством на командировочные расходы.

«В январе 2021 года подсудимый дал незаконное поручение своим подчиненным – руководителям курируемых им отделов А. и Б. подготовить документы на командирование сотрудников двух отделов инспекции без фактического выезда в командировки, а половину денежных средств, полученных в качестве командировочных, забирал себе.

В результате мошеннических действий М. государству причинен значительный материальный ущерб на сумму 210 024 тенге»,- прокомментировали в ведомстве.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому М. наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако экс-чиновник вину не признал и просил оправдать его.

«При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого: наличие у М. хронического заболевания, положительные характеристики по месту работы и жительства. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Учитывая то, что подсудимый М. совершил тяжкое коррупционное преступление против интересов государственной службы и государственного управления, вину не признал и не раскаялся в содеянном, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Осужденный М. взят под стражу в зале суда»,- сообщили в облсуде.

По допущенным фактам нарушения закона при производстве досудебного расследования судом вынесено частное постановление в адрес руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Костанайской области.

Приговор и частное постановление не вступили в законную силу.