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Костанайский бухгалтер вымогал деньги у госпредприятий за сокрытие нарушений
1 Июля 2022 17:22

Костанайский бухгалтер вымогал деньги у госпредприятий за сокрытие нарушений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департамент АФМ по Костанайской области привлек к уголовной ответственности частную аудиторскую компанию, которая наняла профессионального бухгалтера для хищения бюджетных денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В ходе проверки наемный специалист, в отношении которого было возбуждено дело, убеждал материально-ответственных лиц государственных коммунальных предприятий (ГКП), что он формирует заключение и вправе включать либо не включать в него нарушения. Таким образом, обманным путем заполучил от сотрудников госпредприятия денежные средства в общей сумме 3 млн 80 тыс. тенге.

«Бухгалтер задержан с поличным при очередном получении денежных средств в сумме 500 тыс. тенге. Дело передано в суд», - говорится в публикации пресс-службы.

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