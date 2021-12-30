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Костанайский боксер-полицейский выиграл дебютный бой в Минске

30 Декабря 2021 23:00
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Костанайский боксер-полицейский выиграл дебютный бой в Минске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайский боксер-полицейский выиграл дебютный бой в Минске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Командир взвода СОБРа Департамента полиции Костанайской области Куаныш Бабакаев дебютировал в профессиональном боксе в городе Минске и вернулся с победой. Всего в данном спортивном состязании соревновались спортсмены из Казахстана, Ирана, Дагестана и Беларуси. Костанайский полицейский был единственным представителем нашей страны и одержал победу над местным боксером. К первому своему профессиональному поединку полицейский готовился около месяца. В 2005 году он провел свой последний любительский бой на боксерском ринге.

«Но я никогда не бросал спорт, всегда занимался. Это была моя детская мечта – перейти в профессиональный бокс. Тренируюсь у известного тренера Сергея Кособуцкого и его сына Жана Кособуцкого, профессионального боксера, обладателя трех чемпионских поясов, благодаря тренерам я попал на данный поединок. Надеюсь, он станет началом моих новых достижений», – говорит Куаныш.

35-летний полицейский также участвовал на разных чемпионатах по боевому самбо, армейскому рукопашному бою, ушу саньда, кудо. А с 2012 готовит молодых сотрудников СОБРа к разным спортивным соревнованиям. Это – призеры республиканских и международных чемпионатов Аманбек Жаманкараев, Аскар Абдулла и Сая Ауельбекова.

В следующем году Куаныш Бабакаев планирует попасть на вечер профессионального бокса, который будет проходить в городе Гамбург Германии.


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#Спорт   #Беларусь   #Бокс  
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