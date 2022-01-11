13:27, 11 Январь 2022 | GMT +6
Костанайский автоЦОН и девять спецсекторов в регионах возобновили работу
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области накануне запущена работа ЦОНов, сегодня к работе приступают автоЦОН и спецсектора в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня возобновит работу автоЦОН и девять спецсекторов, которые находятся в городах и районах Костанайской области», - сообщили в пресс-службе регионального «Правительства для граждан».
Что касается ЦОНов, то они начали свою работу уже накануне в штатном режиме. График работы с 9:00 до 18:00. Условие бронирования очереди для посещения Центров обслуживания населения — необязательно.
Напомним, с 6 января ЦОНы Казахстана приостановили свою работу из-за того, что отсутствовал доступ к электронным ресурсам.