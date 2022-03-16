Костанайский акимат переходит на проектный формат управления

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Акимат Костанайской области переходит на проектный формат управления. Об этом журналистам рассказал руководитель Антикоррупционной службы по Костанайской области Серикжан Мырзалы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом новых требований 31 мая 2021 года Постановлением Правительства Республики Казахстан утверждены Правила осуществления проектного управления, согласно которым для всех госорганов определены шесть типовых базовых направлений, обязательных для исполнения. Данный документ является важной ступенью в реформировании госаппарата», - отметил руководитель департамента Антикоррупционной службы.

По словам С. Мырзалы, результаты реализации проектного управления будут аккумулироваться в Единой базе проектов, по которым будет проводиться система оценки, формироваться рейтинг госорганов и руководителей по эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции.

При областном акимате создан проектный офис, а также будут созданы проектные группы из числа опытных сотрудников акимата с персональным закреплением за каждым определенных задач. В настоящее время разрабатывается план по реализации поставленных задач.

«Направление включает в себя выявление и устранение коррупционных рисков, укрепление антикоррупционной культуры, превенцию коррупции в квазигоссекторе. Оно позволит исключить в госаппарате формализм и бюрократию, тем самым, повысить эффективность работы», - отметил Серикжан Мырзалы.

Он также призвал всех неравнодушных граждан активно подключиться к этой работе и внести личный вклад в совершенствование реализации системных мер по борьбе с коррупцией.