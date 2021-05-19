Костанайскими полицейскими выявлено 68 фактов мошенничества за три дня

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайскими полицейскими в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Hi-tech» выявлено 68 фактов интернет - мошенничества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Как отметили в полиции, мероприятие направлено на повышение эффективности борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, в частности, с интернет-мошенничествами.

«За три дня сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Костанайской области выявлено и зарегистрировано 68 преступлений, из них 67 фактов интернет мошенничества, 1 факт по статье за сбыт специальных технических средств. Раскрыто 30 ранее совершенных преступлений», - сообщили в ДП.

В ходе проведенных мероприятий был выявлен факт незаконного сбыта специальных технических средств негласного получения информации. Так, житель Костаная подавал объявления на сайт Olx.kz и продавал брелок со встроенной камерой, usb шнур.

«К примеру, к ранее нами озвученному в СМИ факту, в период ОПМ выявлено дополнительно 5 фактов. Речь идет о 20-летнем жителе города Костанай, который с ноября 2020 года по апрель текущего путем размещения объявлений на сайте «ОЛХ» с использованием разных абонентских номеров сдавал несуществующие квартиры в аренду по низкой цене в разных городах республики (Костанай, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау и г. Нур-Султан). Для того чтобы заинтересовать граждан, мошенник использовал фотографии элитных квартир. При задержании у злоумышленника изъято 5 сотовых телефонов, 2 банковские карты и 8 сим-карт. Анализ поступления денежных средств на банковскую карту показал, что на счет мошенника поступило от 2 000 до 55 000 тенге, всего на счет поступило более 1 500 000 тенге. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержание под стражей, проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК», - напомнили о громком случае мошенничества в полиции.

Сотрудниками криминальной полиции также выявлено 57 интернет-мошенничеств, связанных с оформлением онлайн - кредитов. Потерпевшие живут в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях и г. Нур-Султан.

«Жители столицы 26 и 32 лет с октября 2020 года по апрель 2021 года оформляли кредиты, используя персональные данные граждан, полученные в соцсетях. Займы составляли от 100 до 300 тысяч тенге. Всего ущерб составил порядка 7 миллионов тенге. Предполагается, что жертв может быть больше», - добавили в пресс-службе полиции.

Стражи порядка напоминают, что жертвами мошенников может стать любой гражданин, вне зависимости от возраста, положения. Поэтому советуют не распространять свои личные данные, данные банковских счетов и карт и других документов.