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    00:30, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Костанайскими оперативниками изъято 87 килограммов наркотиков

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- С июня по ноябрь костанайскими оперативниками изъято 87 килограммов наркотических средств. Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» подвели костанайские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Костанайской области с 1 июня по 30 октября 2021 года проведена оперативно-профилактическая операция «Қарасора-2021». Целью широкомасштабного ОПМ являлось пресечение незаконного культивирования, уничтожение посевов наркосодержащих растений, борьба с транзитом наркотиков, ликвидация организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков.

    «Костанайскими оперативниками выявлено и зарегистрировано 187 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе 50 фактов сбыта, 14 фактов хранения, 21 факт контрабанды, 3 факта незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений и 110 фактов наркопроступков. С начала операции из незаконного оборота изъято более 87 килограммов различных наркотических средств, в том числе 82 кг 650 граммов марихуаны, 4 кг 207 граммов гашиша, 281,02 грамма героина, 860,5 грамма синтетических наркотиков»,- сообщили в ведомстве.

    Данные факты свидетельствуют об эффективной и профессиональной деятельности сотрудников Управления по противодействию наркопреступности ДП области и их подразделений по пресечению распространения наркотических и психоактивных веществ в регионе.


    Теги:
    МВД РК Борьба с наркотиками Костанайская область Правоохранительные органы
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