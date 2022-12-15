Костанайским пожарным обновят спецодежду и транспорт

15 Декабря 2022, 13:40

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Из областного бюджета Костанайской области на 2023 год на материально-техническое оснащение департамента по чрезвычайным ситуациям будет направлено свыше 784 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«428 млн тенге - на специальные транспортные средства, такие как пожарные автоцистерны, оперативно- спасательные автомобили. 190,8 млн тенге - на пожарно-техническое и спасательное оборудование, 121,4 млн тенге - на технические средства системы оповещения. На приобретение боевой одежды пожарного будет выделено 44,2 млн тенге», - сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина.

Кроме того, 8,9 млн тенге предлагается направить на разработку ПСД на капитальный ремонт зданий пожарной части в Аулиекольском районе и 39,2 млн тенге на проведение облета территории области и космического мониторинга.

Ранее сообщалось, что в Костанае на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата рассмотрен и утвержден бюджет региона на 2023-2025 годы, треть которого будет направлена на сферу образования.