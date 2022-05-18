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    Костанайским аграриям выделили 23 млрд тенге на посевную

    18 Мая 2022, 21:55

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По 431 заявкам костанайских сельхозтоваропроизводителей уже выдано 23 млрд тенге в рамках кредитования весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в областное представительство Аграрной кредитной корпорации подано 540 заявок на 27,2 млрд тенге. Из них выданы кредиты по 431 заявкам на сумму 23 млрд тенге. Наибольшее количество заявок поступило от сельхозтоваропроизводителей Костанайского района – 74 заявки на 2 млрд 574 млн тенге, Денисовского – 58 заявок на 4 млрд 875 млн тенге, Карасуского – 48 заявок на 1 млрд 975 млн тенге», - сообщил в ходе заседания областного штаба по организации полевых работ руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Тимур Бисимбаев.

    По форвардному закупу сельхозпродукции через Продкорпорацию также запланировано кредитование на 32,9 млрд тенге. Уже на сегодняшний день одобрено 194 заявки костанайских сельхозтоваропроизводителей на сумму 32,1 млрд тенге, фактически выдано 26,2 млрд тенге.

    Что касается приобретения минеральных удобрений, ведомством уже заключены договора с поставщиками на 35,9 тыс. тонн, в том числе с отечественными заводами АО «КазАзот» - 5,2 тыс. тонн и ТОО «Казфосфат» - 11,7 тыс. тонн.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Сельское хозяйство
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