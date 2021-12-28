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Костанайских женщин призывают воспользоваться возможностями для создания бизнеса

28 Декабря 2021 14:15
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Костанайских женщин призывают воспользоваться возможностями для создания бизнеса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Помощниками для них должны стать новые программы.Специально для развития женского предпринимательства в Казахстане действуют сразу две программы: «Одно село - один продукт» и «Центр развития женского предпринимательства», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

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Плюсы и возможности этих программ обсудили на встрече женщин предпринимателей с Советом деловых женщин Палаты предпринимателей города Рудного.

Большие возможности для сельских женщин открывает проект, основанный на японском опыте «Одно село - один продукт» (ОСОП), который стартовал в Казахстане в ноябре этого года по инициативе Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК из средств Фонда солидарности для Казахстана.

«Этот проект в нашей стране осуществляется на основе применения лучших практик реализации аналогичных проектов в других странах. Он будет направлен на поощрение кооперации односельчан для создания уникальных местных продуктов с применением местных ресурсов и с учетом специфики региона. Кооперативы нацелены на то, чтобы увеличить производительность сельской экономики. Объединения могли бы решить вопросы выхода из трудного положения, обменяться опытом, обсудить новые формы поддержки и свежие идеи для бизнес-проектов», - рассказала на встрече председатель совета деловых женщин Палаты предпринимателей Костайской области Елена Венгерская.

Но, по ее мнению, начинать кооперативное движение нужно с просвещения фермеров в отношении перспектив такого объединения. Первоначально предстоит выявить потребности в профессиональных навыках и знаниях инициативных групп в выбранных селах, провести для них тренинги.

Также будет вестись методологическое сопровождение, а также менторство проектов успешными женщинами-предпринимателями.

«Каждый регион выбирает свое направление и работает по нему, нет никаких ограничений. Наша задача сделать все продумано. Это отличная поддержка женских инициатив и стартапов после ковидных ограничений», - добавила Елена Венгерская.

Сегодня женское предпринимательство становится движущей силой позитивных социальных преобразований. Большинство женщин в бизнесе используют инновационные технологии и полны решимости преодолеть все трудности, остаются открытыми для обучения на протяжении всей жизни.

Второй большой проект, нацеленный на поддержку женского бизнеса, - это Центр развития женского предпринимательства. Его финансирует ПРООН. По этому проекту уже работает три региона. В Костанае подобный центр отроется в марте 2022 года. Он будет помогать как начинающим, так и уже работающим бизнес-леди.

«Главная цель проекта – это организация оценки текущего состояния бизнеса женщин и определение потенциала развития, обучение женщин с предпринимательской инициативой навыкам ведения бизнеса. Предусмотрено сопровождение в ведении бизнеса. Задач у программы много, а для нас это огромные возможности для развития», - добавила Елена Венгерская.

Теперь костанайским бизнес-леди предстоит большая работа по изучению возможностей, которые предлагают программы, а также по их разъяснению в городах и районах области, чтобы как можно больше женщин смогли начать или расширить свое дело, в том числе и с использованием инновационных технологий.


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#Бизнес   #Костанайская область  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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