Костанайских женщин призывают воспользоваться возможностями для создания бизнеса
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Помощниками для них должны стать новые программы.Специально для развития женского предпринимательства в Казахстане действуют сразу две программы: «Одно село - один продукт» и «Центр развития женского предпринимательства», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.
Плюсы и возможности этих программ обсудили на встрече женщин предпринимателей с Советом деловых женщин Палаты предпринимателей города Рудного.
Большие возможности для сельских женщин открывает проект, основанный на японском опыте «Одно село - один продукт» (ОСОП), который стартовал в Казахстане в ноябре этого года по инициативе Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК из средств Фонда солидарности для Казахстана.
«Этот проект в нашей стране осуществляется на основе применения лучших практик реализации аналогичных проектов в других странах. Он будет направлен на поощрение кооперации односельчан для создания уникальных местных продуктов с применением местных ресурсов и с учетом специфики региона. Кооперативы нацелены на то, чтобы увеличить производительность сельской экономики. Объединения могли бы решить вопросы выхода из трудного положения, обменяться опытом, обсудить новые формы поддержки и свежие идеи для бизнес-проектов», - рассказала на встрече председатель совета деловых женщин Палаты предпринимателей Костайской области Елена Венгерская.
Но, по ее мнению, начинать кооперативное движение нужно с просвещения фермеров в отношении перспектив такого объединения. Первоначально предстоит выявить потребности в профессиональных навыках и знаниях инициативных групп в выбранных селах, провести для них тренинги.
Также будет вестись методологическое сопровождение, а также менторство проектов успешными женщинами-предпринимателями.
«Каждый регион выбирает свое направление и работает по нему, нет никаких ограничений. Наша задача сделать все продумано. Это отличная поддержка женских инициатив и стартапов после ковидных ограничений», - добавила Елена Венгерская.
Сегодня женское предпринимательство становится движущей силой позитивных социальных преобразований. Большинство женщин в бизнесе используют инновационные технологии и полны решимости преодолеть все трудности, остаются открытыми для обучения на протяжении всей жизни.
Второй большой проект, нацеленный на поддержку женского бизнеса, - это Центр развития женского предпринимательства. Его финансирует ПРООН. По этому проекту уже работает три региона. В Костанае подобный центр отроется в марте 2022 года. Он будет помогать как начинающим, так и уже работающим бизнес-леди.
«Главная цель проекта – это организация оценки текущего состояния бизнеса женщин и определение потенциала развития, обучение женщин с предпринимательской инициативой навыкам ведения бизнеса. Предусмотрено сопровождение в ведении бизнеса. Задач у программы много, а для нас это огромные возможности для развития», - добавила Елена Венгерская.
Теперь костанайским бизнес-леди предстоит большая работа по изучению возможностей, которые предлагают программы, а также по их разъяснению в городах и районах области, чтобы как можно больше женщин смогли начать или расширить свое дело, в том числе и с использованием инновационных технологий.
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