Костанайских владельцев авто с тюнингованными глушителями будут штрафовать

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Органами прокуратуры совместно с органами внутренних дел Костанайской области проводятся мероприятия по профилактике правонарушений на транспорте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

К примеру, проверяются автомобили любителей «кустарного» тюнинга, которые устанавливая на автомобили спортивные глушители и усиленные акустические системы, нарушают покой жителей города.

Если акустическая система нарушает тишину, то переоборудование глушителей транспортного средства приводит еще и к увеличению выбросов в окружающую среду.

«В этой связи сообщаем, что в случае установления нарушений, владельцы таких транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности по ст.590 КоАП (управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения) и ст.334 КоАП (автомобили с превышением содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровня шума), санкции которых влекут от административных штрафов до водворения автомобиля на специализированную стоянку»,- сообщили в полиции.

В этой связи, полицейские рекомендуют автолюбителям привести в «штатное» состояние транспортные средства, ранее подвергнутые переделке.



