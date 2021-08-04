+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Костанайских владельцев авто с тюнингованными глушителями будут штрафовать

4 Августа 2021 11:10
Поделиться:
Костанайских владельцев авто с тюнингованными глушителями будут штрафовать

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Органами прокуратуры совместно с органами внутренних дел Костанайской области проводятся мероприятия по профилактике правонарушений на транспорте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Специальные места для такси появятся в столице
Задержание полицейского в Костанае прокомментировали в профильном ведомстве В столице перед пешеходными переходами появились красные шумовые полосы Свыше полукилограмма наркотика «скорость» изъяли у закладчика в Алматы

К примеру, проверяются автомобили любителей «кустарного» тюнинга, которые устанавливая на автомобили спортивные глушители и усиленные акустические системы, нарушают покой жителей города.

Если акустическая система нарушает тишину, то переоборудование глушителей транспортного средства приводит еще и к увеличению выбросов в окружающую среду.

«В этой связи сообщаем, что в случае установления нарушений, владельцы таких транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности по ст.590 КоАП (управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения) и ст.334 КоАП (автомобили с превышением содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровня шума), санкции которых влекут от административных штрафов до водворения автомобиля на специализированную стоянку»,- сообщили в полиции.

В этой связи, полицейские рекомендуют автолюбителям привести в «штатное» состояние транспортные средства, ранее подвергнутые переделке.



Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Транспорт   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Специальные места для такси появятся в столице
Задержание полицейского в Костанае прокомментировали в профильном ведомстве
В столице перед пешеходными переходами появились красные шумовые полосы
Свыше полукилограмма наркотика «скорость» изъяли у закладчика в Алматы
Популярное
1 Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
2 Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
3 Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
4 19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
5 26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
6 Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Читайте также
Свыше полукилограмма наркотика «скорость» изъяли у закладчика в Алматы
Глава подразделения департамента полиции задержан в Костанае
Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив