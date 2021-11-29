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Костанайских сотрудников службы пробации оснащают первыми видеорегистраторами

29 Ноября 2021 01:31
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Костанайских сотрудников службы пробации оснащают первыми видеорегистраторами

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области появились первые видеорегистраторы для сотрудников службы пробации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ДУИС области, теперь нарушения со стороны подучетных будут фиксироваться автоматически. Во исполнение решения внеочередного расширенного заседания Координационного совета Костанайской области по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью местными исполнительными органами Узункольского района в службу пробации были приобретены и переданы для использования в службе три персональных носимых видеорегистратора.

«В силу специфики своей деятельности, сотрудники службы пробации осуществляют контроль и надзор за осужденными к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества, путем проверки их по места жительству и работы, как в дневное, так и в ночное время суток. При проверке сотрудники службы пробации нередко сталкиваются с различным поведением подучетных, такими как: угрозы, нападения, провокации, отказ от выполнения законных требований», - отметили в ведомстве.

Теперь проверка подучетных лиц, как уверены в ведомстве, будет осуществляться с использованием видеорегистраторов. Он позволит автоматически фиксировать все нарушения, допущенные осужденными на момент рейда, обеспечивать безопасность сотрудников пробации, а также действовать в целях профилактики коррупционных проявлении.

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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Пенитенциарная система  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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