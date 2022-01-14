+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 433.69 EUR 497.4
RUB 5.81 CNY 68.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Костанайских полицейских наградили за профессиональные действия в период ЧП

14 Января 2022 17:22
Поделиться:
Костанайских полицейских наградили за профессиональные действия в период ЧП

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов провел встречу с полицейскими специальных подразделений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Новости по теме
Два мародера с элитными вещами и оружием задержаны в Алматы
Аким Алматы встретился с предпринимателями, пострадавшими при беспорядках Когда и где начнется прием заявок на возмещение ущерба бизнесу Как будет происходить возмещение ущерба бизнесу в РК

Главный полицейский области наградил стражей порядка за профессиональные действия при несении службы в период ЧП.

«В настоящее время сотрудники органов внутренних дел работают в усиленном режиме. Государство, министерство внутренних дел делают все для того, чтобы поддержать тех, кто находится на передовой событий», - отметил начальник ДП Бекет Аймагамбетов.

Так, за добросовестное выполнение служебных обязанностей в период чрезвычайного положения грамотами и ведомственными часами награждены сотрудник службы пожаротушения подполковник Сейтсаруар Кульбаев и военнослужащие войсковой части 6697 сержант Талгат Турганов и младший сержант Рустам Актанов.

Отмечены также полицейские области - майор полиции Серик Исимбаев, старший лейтенант Олег Рожков, капитан Ануар Ибраев и сержант полиции Бауыржан Сарсенбеков.

Кроме того, Министерством внутренних дел представлены к наградам начальник управления по борьбе с наркобизнесом полковник Асылбек Альмагамбетов и начальник отдела полиции Карасуского района подполковник Ерлан Рахимов.

Пятого января полицейские находились в городе Алматы в составе сводного отряда Алматинской академии МВД РК. Полицейские проявили мужество и героизм при отражении вооруженного нападения на здание департамента полиции города Алматы.

Начальник Департамента полиции отметил, что на протяжении всего времени местная исполнительная власть уделяет большое внимание материально-техническому обеспечению полиции, что позволило обойтись без серьезных последствий в нашем регионе.

«Полицеские в настоящее время снабжены всем необходимым для несения службы, в том числе и при осложнении оперативной обстановки. Буквально сразу аким области Архимед Мухамбетов принял решение о поддержке сотрудников полиции, обеспечивающих безапосность граждан в период ЧП. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел будут и в дальнейшем достойно нести службу», - подчеркнул Бекет Аймагамбетов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Два мародера с элитными вещами и оружием задержаны в Алматы
Аким Алматы встретился с предпринимателями, пострадавшими при беспорядках
Когда и где начнется прием заявок на возмещение ущерба бизнесу
Как будет происходить возмещение ущерба бизнесу в РК
Популярное
1 КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
2 Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
3 В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
4 В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
5 Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области
6 В Нур-Султане отменили «красный» уровень террористической опасности
Читайте также
«Красный» уровень снят, режим ЧП продолжается - комендатура Костанайской области
Целью группировок было превращение Казахстана в дезинтегрированное государство – политолог
КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области
В Нур-Султане отменили «красный» уровень террористической опасности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив