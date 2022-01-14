Костанайских полицейских наградили за профессиональные действия в период ЧП

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов провел встречу с полицейскими специальных подразделений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Главный полицейский области наградил стражей порядка за профессиональные действия при несении службы в период ЧП.

«В настоящее время сотрудники органов внутренних дел работают в усиленном режиме. Государство, министерство внутренних дел делают все для того, чтобы поддержать тех, кто находится на передовой событий», - отметил начальник ДП Бекет Аймагамбетов.

Так, за добросовестное выполнение служебных обязанностей в период чрезвычайного положения грамотами и ведомственными часами награждены сотрудник службы пожаротушения подполковник Сейтсаруар Кульбаев и военнослужащие войсковой части 6697 сержант Талгат Турганов и младший сержант Рустам Актанов.

Отмечены также полицейские области - майор полиции Серик Исимбаев, старший лейтенант Олег Рожков, капитан Ануар Ибраев и сержант полиции Бауыржан Сарсенбеков.

Кроме того, Министерством внутренних дел представлены к наградам начальник управления по борьбе с наркобизнесом полковник Асылбек Альмагамбетов и начальник отдела полиции Карасуского района подполковник Ерлан Рахимов.

Пятого января полицейские находились в городе Алматы в составе сводного отряда Алматинской академии МВД РК. Полицейские проявили мужество и героизм при отражении вооруженного нападения на здание департамента полиции города Алматы.

Начальник Департамента полиции отметил, что на протяжении всего времени местная исполнительная власть уделяет большое внимание материально-техническому обеспечению полиции, что позволило обойтись без серьезных последствий в нашем регионе.

«Полицеские в настоящее время снабжены всем необходимым для несения службы, в том числе и при осложнении оперативной обстановки. Буквально сразу аким области Архимед Мухамбетов принял решение о поддержке сотрудников полиции, обеспечивающих безапосность граждан в период ЧП. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел будут и в дальнейшем достойно нести службу», - подчеркнул Бекет Аймагамбетов.