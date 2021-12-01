Костанайских полицейских наградили ко Дню Первого Президента

КСОТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 53 костанайских сотрудника поощрены от министра внутренних дел РК ко Дню Первого Президента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В департаменте полиции Костанайской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Первого Президента Республики Казахстан. Ветеранов органов внутренних дел, сотрудников полиции поздравил исполняющий обязанности начальника ДП области Кайрат Дюсембеков. В своем выступлении полковник полиции отметил неоценимый вклад Лидера нации Нурсултана Назарбаева в становлении, развитии и процветании государства.

«Благодаря мудрой политике Первого Президента, его дальновидности сформирована уникальная модель развития Казахстана. По поручению Нурсултана Назарбаева в стране начат масштабный проект по модернизации деятельности органов внутренних дел, где ключевую роль играют спокойствие и безопасность граждан», - отметил Кайрат Дюсембеков.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе и в связи с празднованием Дня Первого Президента Республики Казахстан приказом МВД присвоено звание полковника полиции заместителю начальника управления по противодействию экстремизму ДП области Ерлану Сембину.

За смелость и отвагу, проявленные при спасении людей, награждены ведомственными медалями «За вклад в охрану общественного порядка» патрульный полицейские УП города Костаная Мырзахан Султанов и Батыржан Бейсенбин. Стражи порядка 1 ноября спасли 17-летнего парня, который спрыгнул с моста.

Сегодня медалью «За вклад в охрану общественного порядка» награждены командир роты патрульной полиции управления полиции города Рудного Абай Ниязов, старший инспектор по особым поручениям управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Рамил Гусейнов и участковый инспектор полиции отделения местной полицейской службы отдела полиции Алтынсаринского района Нурлан Сергалиев.

Нагрудным знаком «Отличник органов внутренних дел 1 степени» награжден старший инспектор Специального отряда быстрого реагирования Даурен Токтамысов и патрульный полицейский Амантай Испулов. Грамотой за вклад в воспитание молодого поколения награжден ветеран ОВД Ерлан Сеитов. Грамотой МВД Республики Казахстан награждена Айнаш Бегебаева - главный специалист Отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП области.

Кроме того, в музее департамента для стражей порядка организована выездная выставка Костанайского областного краеведческого музея. Где показаны книги, картины о Первом Президенте, которые освещают страницы биографии и хронику деятельности Нурсултана Назарбаева.

Всего в честь Дня Первого Президента Республики Казахстан поощрено и награждено 170 сотрудников полиции Костанайской области, из них правами Министра внутренних дел Республики Казахстан - 53 сотрудника полиции и приказом исполняющего обязанности начальника департамента полиции Костанайской области - 117 полицейских.