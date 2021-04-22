Костанайских осуждённых начали вакцинировать от коронавируса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области вакцину против коронавирусной инфекции получили заключенные исправительного учреждения УК-161/2, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Предварительно с отрядами прошли разъяснительные беседы. Те, кто дал согласие на вакцинацию, прошли необходимое медицинское обследование. К примеру, осужденный А. к вакцинации относится весьма положительно.

«Главное – позаботиться о себе и других. Мы тут все рядом находимся. В целом, самочувствие нормальное. Думаю, так будет и дальше», – сказал мужчина.

Дальше эстафету приняли осужденные следственного изолятора и колонии-поселения.

«Всего планируется вакцинировать порядка тысячи человек по всем учреждениям. На сегодня количество привитых составляет более 50% от общего числа осужденных, а их порядка 700, – сообщила пресс-служба ДУИС по Костанайской области.