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    15:07, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Костанайских осуждённых начали вакцинировать от коронавируса

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области вакцину против коронавирусной инфекции получили заключенные исправительного учреждения УК-161/2, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Предварительно с отрядами прошли разъяснительные беседы. Те, кто дал согласие на вакцинацию, прошли необходимое медицинское обследование. К примеру, осужденный А. к вакцинации относится весьма положительно.

    «Главное – позаботиться о себе и других. Мы тут все рядом находимся. В целом, самочувствие нормальное. Думаю, так будет и дальше», – сказал мужчина.

    Дальше эстафету приняли осужденные следственного изолятора и колонии-поселения.

    «Всего планируется вакцинировать порядка тысячи человек по всем учреждениям. На сегодня количество привитых составляет более 50% от общего числа осужденных, а их порядка 700, – сообщила пресс-служба ДУИС по Костанайской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Пенитенциарная система Костанайская область Правоохранительные органы
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