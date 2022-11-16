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Костанайские врачи впервые провели тромбэктомию легочной артерии и спасли пациента

16 Ноября 2022, 14:09
Костанайские врачи впервые провели тромбэктомию легочной артерии и спасли пациента
16 Ноября 2022, 14:09

Костанайские врачи впервые провели тромбэктомию легочной артерии и спасли пациента

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Врачи костанайской областной больницы спасли от тромбоэмболии легочной артерии пациента в критическом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) считается одним из тяжелейших острых сосудистых заболеваний, сопровождающихся высокой летальностью, являясь третьей по частоте причиной смерти в развитых странах.

Прочем развивается ТЭЛА молниеносно. Еще быстрее при таком раскладе нужно действовать врачам.

«Это наш совместный командный успех. Тут нет мелочей: быстро выставлен диагноз, своевременная экстренная помощь, реанимация, послеоперационное наблюдение»,- сказал кардиохирург Абунасыр Суханов.

Тромбэктомия легочных артерий в Костанае проведена впервые. Уникальность операции в том, что удаление тромба из легочных артерий произведено в условиях искусственного кровообращения и гипотермии.

Сейчас пациент находится в реанимации, но его жизнь вне опасности.


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