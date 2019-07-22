-
00:13 27
-
-
вчера 23:21 54
-
-
вчера 22:44 48
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:30 82
-
-
-
-
-
вчера 19:50 371
-
-
вчера 19:30 98
-
вчера 19:21 97
-
вчера 19:10 122
-
вчера 18:59 126
-
вчера 18:56 86
-
-
вчера 18:35 124
-
вчера 18:25 298
-
-
-
-
-
-
вчера 17:48 566
-
вчера 17:41 107
-
-
вчера 17:33 137
-
-
-
-
-
вчера 16:50 293
-
-
-
вчера 16:35 311
-
вчера 16:28 131
-
-
-
-
-
-
вчера 15:41 155
-
-
вчера 15:30 102
-
-
вчера 15:20 177
-
вчера 15:10 244
-
-
вчера 14:53 166
-
-
вчера 14:46 124
-
-
-
-
вчера 14:30 124
-
вчера 14:28 111
-
-
вчера 14:22 226
-
-
-
вчера 14:05 119
-
вчера 14:01 151
-
вчера 14:00 116
-
-
вчера 13:45 148
-
вчера 13:44 162
-
Костанайские врачи спасли трехлетнюю девочку из Узбекистана
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Костанайские врачи спасли трехлетнюю девочку из Учкудука, которой внезапно стало плохо. О данном случае рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как оказалось, девочка с родителями приехала из Узбекистана в гости к родственникам в Рудный. Внезапно ребёнку стало плохо: боли в животе, груди, затрудненное дыхание и потеря сознания.
3-летняя Асылзат Буханбаева была госпитализирована в Рудненскую больницу. Состояние ухудшалось и ее поместили в реанимацию.
«Главный врач детской областной больницы Игорь Белобржицкий сразу направился на консультацию в Рудный. Принято решение о переводе пациентки в детскую областную больницу. По линии санавиации ребенка с мамой доставили в Костанай», - сообщили в облздраве.
Как выяснилось позже, у малышки диагностировали врожденную грыжу диафрагмы. Иначе говоря - внутренние органы выпали сквозь отверстие в диафрагме, сместились и сдавливали лёгкие.
Девочка была экстренно прооперирована хирургами детской областной больницы. Сейчас ей больше ничего не угрожает, она переведена в хирургическое отделение для дальнейшего лечения.
Как отмечает главврач детской областной больницы И. Белобржицкий, обычно такие патологии выявляют практически сразу при рождении. В практике врача было всего пару случаев, когда такие заболевания диагностировали у детей дошкольного возраста.
Как отмечают в областном управлении, костанайские врачи вовремя нашли патологию и прооперировали ребёнка. Случись такое с девочкой в дороге, возможно о спасении не могло бы быть и речи.
- Как модернизируют работу скорой медицинской помощи в Казахстане
- Пенсионеров спасли из пожара костанайские полицейские
- Гроза, шквал и град ожидаются в трех областях Казахстана
- 65 служб поддержки пациентов работают в медорганизациях Карагандинской области
- Суд вынес решение по колесу обозрения в Рудном
- 10-летний мальчик утонул в Костанайской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана