Костанайские врачи спасли трехлетнюю девочку из Узбекистана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Костанайские врачи спасли трехлетнюю девочку из Учкудука, которой внезапно стало плохо. О данном случае рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, девочка с родителями приехала из Узбекистана в гости к родственникам в Рудный. Внезапно ребёнку стало плохо: боли в животе, груди, затрудненное дыхание и потеря сознания.

3-летняя Асылзат Буханбаева была госпитализирована в Рудненскую больницу. Состояние ухудшалось и ее поместили в реанимацию.

«Главный врач детской областной больницы Игорь Белобржицкий сразу направился на консультацию в Рудный. Принято решение о переводе пациентки в детскую областную больницу. По линии санавиации ребенка с мамой доставили в Костанай», - сообщили в облздраве.

Как выяснилось позже, у малышки диагностировали врожденную грыжу диафрагмы. Иначе говоря - внутренние органы выпали сквозь отверстие в диафрагме, сместились и сдавливали лёгкие.

Девочка была экстренно прооперирована хирургами детской областной больницы. Сейчас ей больше ничего не угрожает, она переведена в хирургическое отделение для дальнейшего лечения.

Как отмечает главврач детской областной больницы И. Белобржицкий, обычно такие патологии выявляют практически сразу при рождении. В практике врача было всего пару случаев, когда такие заболевания диагностировали у детей дошкольного возраста.

Как отмечают в областном управлении, костанайские врачи вовремя нашли патологию и прооперировали ребёнка. Случись такое с девочкой в дороге, возможно о спасении не могло бы быть и речи.