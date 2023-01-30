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Костанайские врачи начали удалять камни из почек без единого разреза

30 Января 2023, 04:24
Костанайские врачи начали удалять камни из почек без единого разреза

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Малоинвазивные операции на почки начали проводить врачи Костанайской областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

Операции через небольшие проколы и без единого разреза - именно таким методом впервые костанайские врачи удалили камни в почках пенсионерке из Карасуского района.

«Чрескожная (перкутанная) нефролитотрипсия проведена пенсионерке из села Октябрьское. После такой операции пациент восстанавливается за считаные дни, - пояснили в ведомстве. — Малоинвазивные операции, они же чрескожные методы лечения, разительно отличаются от обычных. Во-первых, пациенту делают лишь небольшой разрез - 5-7 миллиметров, через который вводится нефроскоп. Осматривается чаше-лоханочная система - это внутренняя часть почки, в которой и образуется камень. Когда камень обнаружен, то его дробят там же с помощью лазера. После чего он выводится из почки».

Делается такая операция так же под наркозом. Врачи все контролируют с помощью рентгена и УЗИ.

Как отмечают в ведомстве, на сегодняшний день в отделении урологии Костанайской областной больницы работают пять хирургов-урологов. В год в отделении получают лечении свыше 700 человек, половина пациентов - с мочекаменной болезнью.


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