Костанайские водители с начала года оштрафованы на 21 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Костаная выявили злостных нарушителей правил дорожного движения, уклонявшихся от административной ответственности. Сегодня задержан житель областного центра, который имеет задолженность по административным штрафам - около полумиллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции отмечают, что для задержания транспортных средств правонарушителей используются автоматизированные комплексы «EkinPatrolG2» и «Автоураган-Розыск».

«В Костанае мужчина управлял автомашиной марки «Lexus» с российским учетом, за которым значится 38 нарушений на сумму почти полмиллиона тенге. Водитель привлечен к административной ответственности по части второй статьи 230 КоАП РК «Уклонение от заключения договора обязательного страховании». Автомашина водворена на специализированную стоянку», - прокомментировали в полиции.

Также стражами порядка задержана автомашина «Opel» также с российским учетом, за которым значится 25 нарушений на сумму более 191 тыс. тенге.

«С начала года по области задержано более 20 транспортных средств должников, имеющих от 10 до 20 непогашенных административных штрафов и семь транспортных средств, имеющих от 20 до 50 штрафов. Всего задержано 822 водителя, которым вручены 1 тыс. 908 уведомлений об оплате штрафов на общую сумму около 21 млн тенге», - рассказал начальник административной полиции ДП области Андрей Григоревский.

В «черные списки» комплексов «EkinPatrolG2» и «Автоураган-Розыск» внесены 3 тыс. 973 не установленных автотранспортных средств, зарегистрированные в иностранных государствах и уклоняющиеся от погашения административных штрафов.