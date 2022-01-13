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Костанайские ветераны поддержали несущих круглосуточную службу полицейских

13 Января 2022 20:05
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Костанайские ветераны поддержали несущих круглосуточную службу полицейских

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Ветераны органов внутренних дел Костанайской области поддерживают полицейских, которые в настоящее время несут службу в усиленном формате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Полковник полиции в отставке Сатыбалды Насыров встретился с личным составом на местах несения службы.

«Сейчас очень важно направить все силы для наведения порядка. Необходимо продолжать уделять большое внимание физической и боевой подготовке. Как говорится: тяжело в учении - легко в бою. Основная задача – защищать граждан от преступных посягательств», - отмечает ветеран.

В Федоровском районе председатель совета ветеранов Геннадий Юрков вместе с волонтерами привезли стражам порядка продукты.

В департаменте полиции отмечают, что сотрудники органов внутренних дел стоят на защите правопорядка днем и ночью.

«Мы хотим поддержать полицию в эти дни. Уверен, что благодаря нашему единству нам удастся сохранить мир в нашей стране», - отмечает Геннадий Андреевич.

Напомним, что в стране объявлена общереспубликанская акция «Сила в единстве», оказывающая помощь военным, а также предпринимателям, у которых пострадал бизнес вследствие последних событий.


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#Костанайская область   #МВД РК   #ЧП-2022   #Сила в единстве  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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