Костанайские ветераны поддержали несущих круглосуточную службу полицейских
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Ветераны органов внутренних дел Костанайской области поддерживают полицейских, которые в настоящее время несут службу в усиленном формате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Полковник полиции в отставке Сатыбалды Насыров встретился с личным составом на местах несения службы.
«Сейчас очень важно направить все силы для наведения порядка. Необходимо продолжать уделять большое внимание физической и боевой подготовке. Как говорится: тяжело в учении - легко в бою. Основная задача – защищать граждан от преступных посягательств», - отмечает ветеран.
В Федоровском районе председатель совета ветеранов Геннадий Юрков вместе с волонтерами привезли стражам порядка продукты.
В департаменте полиции отмечают, что сотрудники органов внутренних дел стоят на защите правопорядка днем и ночью.
«Мы хотим поддержать полицию в эти дни. Уверен, что благодаря нашему единству нам удастся сохранить мир в нашей стране», - отмечает Геннадий Андреевич.
Напомним, что в стране объявлена общереспубликанская акция «Сила в единстве», оказывающая помощь военным, а также предпринимателям, у которых пострадал бизнес вследствие последних событий.
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