Костанайские супермаркеты заявили, что продают социально значимые товары себе в убыток

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области ввели предельные цены на овощи, сахар и подсолнечное масло. Как заявляют представители розничной торговли, теперь некоторые продукты им приходится продавать по цене ниже закупочной. О сложившейся ситуации рассказали в пресс-службе региональной Палаты предпринимателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, ситуация может обернуться искусственным дефицитом социально значимых товаров. Свои опасения бизнес высказал на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области.

«В Палату предпринимателей поступают обращения от предприятий торговли. Сегодня мы совместно с бизнесом отобрали самые актуальные вопросы, чтобы обсудить их с участием компетентных органов и выработать пути их решения. Необходимо подготовить предложения по поправкам в нормативно-правовые акты. Нашей целью является создание благоприятных условий для бизнеса и развития взаимовыгодного партнерства между бизнесом и государственными органами», - открыл заседание директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.

Одна из самых актуальных проблем – ценообразование. Предельно допустимые цены устанавливают местные исполнительные органы. При обсуждении стоимость не вызывает особых нареканий со стороны бизнеса, но согласовательная процедура занимает 2-3 месяца. За это время цены взлетают, и супермаркетам приходится продавать потребителю капусту за 88 тенге за килограмм, в то время как сами они заплатили за нее поставщику 100.

«Предельные цены устанавливают в соответствии с Правилами от 2015 года. Эти правила давным-давно нужно пересмотреть. Бизнесу нужно развиваться, дотаций у нас никаких нет. Многие предприниматели просто убирают с полок социально значимые продукты. Это приведет к дефициту товара на рынке. Да и продукты, на которые установили предельную цену, покупают все, независимо от достатка. Логичнее было бы ввести адресную помощь для социально уязвимых слоев населения, а цены отпустить в свободное плавание», - высказала свое мнение член Регионального совета Палаты предпринимателей, гендиректор ТОО «Квард LTD» Наталья Лапшина.

Между тем, предпринимателям приходится регулярно предоставлять отчеты антимонопольному органу и другим ведомствам, на сбор этой информации даётся мало времени. Вместе с тем, предоставление неполных или недостоверных сведений влечет штраф для малого бизнеса в размере 291 700 тенге, для среднего – 1 050 120 тенге, для крупного – 4 667 200 тенге.

«Из-за подобных трудоемких запросов у бизнеса возникают проблемы с персоналом, сотрудники увольняются из-за необходимости осуществлять несвойственные трудовые функции в нерабочее время из-за сжатых сроков. Также предпринимателей волнует постоянный мониторинг со стороны государственных органов. Супермаркеты посещают сотрудники отела по развитию языков, департамента соцзащиты, отдела предпринимательства и т. д. Бизнес не понимает, законно ли проведение такого контроля, имеется ли необходимость регистрации таких проверок. Предприниматели просят упорядочить такой контроль и в целом дать ему правовую оценку», - рассказал начальник отдела правовой защиты Палаты предпринимателей Костанайской области Ренат Давлетпаев.

По итогам заседания было решено изучить практику антимонопольного органа по расчету доли субъектов рынка и госучреждений относительно проведения скрытых проверок и передать все данные прокуратуре для оценки. Кроме того, Палата предпринимателей обратится в акимат области с предложением возмещения затрат государством на приобретение товаров социально незащищенными слоями населения.

«Также предлагаем внести дополнения в Предпринимательский кодекс РК о запрете на получение информации от предпринимателей, если есть возможность получить ее в других госорганах», - подвел итог председатель Совета по защите прав предпринимателей Владимир Шакун.