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Костанайские студенты привезли 12 медалей с Worldskills Kazakhstan- 2021

13 Декабря 2021 14:01
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Костанайские студенты привезли 12 медалей с Worldskills Kazakhstan- 2021

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Студенты костанайских колледжей приняли участие в торжественном закрытии республиканского чемпионата Worldskills Kazakhstan- 2021, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша сборная завоевала 6 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовые медали и 7 медальонов за профессионализм. Это лучший результат с 2015 года, когда наша команда начала участвовать в соревнованиях»,- сообщили в областном управлении образования.

Так, 4 «золота» -на счету студентов Костанайского колледжа автомобильного транспорта, еще 4 медали завоевали учащиеся Костанайского политехнического высшего колледжа. 2 медали - у ребят из Костанайского индустриально-педагогического колледжа, по одной- из Костанайского педагогического колледжа и Казахстанского агротехнического колледжа

«Очень рад достижениями нашей сборной! Это прежде всего показатель уровня развития системы ТиПО области. Задача министра войти в десятку лучших систем ТиПО мира вполне достижима, сегодня обновляется материальная база колледжей, в образовательные программы внедряется лучший мировой опыт. Будем стремиться к высоким достижениям и гордо нести звание лучших из лучших»,- сказал главный региональный эксперт по компетенции «Слесарь-ремонтник сельскохозяйственных машин» Айса Валиев.

Мария Уварова, студентка Костанайского индустриально-педагогического колледжа, завоевавшая золото в компетенции «Физическая культура и спорт», отмечает, что это был незабываемый чемпионат.

«Я впервые получила опыт участия в мероприятии подобного масштаба. Конкурс профессионального мастерства отличается от спортивных соревнований, так как необходимо было показать уровень профессиональной подготовки как педагога. Считаю, что чемпионат открывает большие возможности в дальнейших профессиональных успехах!»,- отметила она.

Студент Костанайского колледжа автомобильного транспорта, победитель в номинации «Инженерная графика CAD» Султан Хасанов тоже рад победе.

«Я очень горжусь, что представляю нашу область! Спасибо нашим наставникам! В прошлом чемпионате в этой компетенции мы получили медальон, а в этом уже завоевали «золото». Это огромный рывок в развитии компетенции в нашей области. Готов защищать честь нашей области и Казахстана на международном уровне»,- добавил он.

Такой высокий результат, как уверены в профильном ведомстве, это общая заслуга костанайских педагогов и талантливых, стремящихся к вершинам знаний студентов.


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#Костанайская область   #Образование  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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