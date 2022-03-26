Костанайские спасатели за сутки вызволили из заносов на трассах 17 человек

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Костанайские спасатели за сутки спасли 17 человек на трассах и эвакуировали 3 больных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

25 марта понадобилась помощь спасателей в транспортировке жителей села Ашутасты в больницу г. Аркалыка для оказания срочной медицинской помощи. У мужчины, 1977 г.р., была сломана нога, другой, 1974 г.р., пострадал от укуса собаки.

Кроме того, по пути следования из 3 легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе, были спасены 11 человек, из них 2 детей. Преодолев 30 км пути на вездеходе СКБ-600, в 18:35 сотрудники ОСО благополучно доставили граждан в Аркалык.

Ночью 26 марта в Аулиекольском районе сотрудники ОСО эвакуировали беременную женщину, 1998 г.р., из села Тургумбаева и передали ее местным исполнительным органам для доставки в больницу п. Аулиеколь. Для этого спасателям пришлось проехать около 100 км на технике высокой проходимости «ТРЭКОЛ».

Другую спасательную операцию минувшей ночью на автодороге районного значения, в 80 км от Аркалыка возле села Алуа, провели сотрудники ОСО.

Спасатели пришли на помощь замерзающим в автомобиле людям. Легковая машина, в которой они находились, оказалась в снежном плену. 6 человек, из них 2-х детей, пересадили в СКБ-600 и в 01:35 привезли в г. Аркалык, медицинская помощь никому из них не понадобилась.