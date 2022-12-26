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Костанайские спасатели вызволили из снежного перемета фуру из Турции

26 Декабря 2022, 14:47
Костанайские спасатели вызволили из снежного перемета фуру из Турции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Костанайской области помогли водителю большегруза, следовавшего из Турции и застрявшего в пути, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 декабря большегрузный автомобиль, следовавший из Турции на загрузку на Коскульский элеватор, попал в снежный перемет. Водитель вызвал на помощь спасателей.

«Грузовик марки «Reno» оказался в снежном плену на территории Сарыкольского района Костанайской области, в 6 км от села Вишневка. К месту происшествия прибыли сотрудники отдела по ЧС Сарыкольского района на автомобиле КУНГ-Камаз повышенной проходимости в составе 2 человек. При помощи буксировочного троса большегрузную фуру отбуксировали из снежного заноса на очищенный участок дороги, после чего он самостоятельно продолжил движение по намеченному маршруту», - сообщили в ДЧС Костанайской области.

В ведомстве напомнили, что в экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112, доступный во всех регионах нашей страны.



Фото : ДЧС области


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