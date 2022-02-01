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    16:12, 01 Февраль 2022 | GMT +6

    Костанайские спасатели в буран транспортировали беременную женщину в больницу

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Срочную транспортировку беременной женщины произвели спасатели в Костанайской области. Разыгравшаяся в регионе непогода не позволила семье женщины довезти ее до больницы самостоятельно, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «31 января в 15:30 часов в дежурную часть оперативно-спасательного отряда поступил сигнал о том, что в селе Мирный вблизи города Аркалык требуется срочная транспортировка беременной женщины в больницу. В 16:05 часов на место вызова выехали сотрудники спасательного подразделения на технике высокой проходимости СКБ-600»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    По словам женщины, из-за сильной метели и высоких сугробов без помощи спасателей было бы трудно добраться до больницы.

    «В 17:25 часов спасатели вместе с сотрудниками скорой помощи прибыли на место вызова и транспортировали ее в городскую больницу города Аркалык для оказания необходимой квалифицированной помощи»,- добавили в ведомстве.

    Спасатели предупреждают жителей дальних уголков области следить за прогнозом погоды, обилие сильных осадков в виде снега может затруднить ваш путь.

    В ведомстве просят не покидать пределы своего жилья и не планировать дальние поездки. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните по номеру «101» или «112».

    Напомним, в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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