Костанайские спасатели транспортировали в больницу женщину с заболевшим малышом

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области в непогоду доставили из деревни в районную больницу малыша с острой болью в животе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Спасатели оказали своевременную помощь людям, оказавшимся в снежном плену.

«Днем 13 марта поступил вызов от жителей села Волгоградское с просьбой транспортировать в районную больницу женщину с ребенком. В посёлке, расположенном в 75 километрах от города Житикары, отсутствует фельдшерский пункт, а малыш нуждаются медицинской помощи. Спасатели на автомашине высокой проходимости в составе двух специалистов и фельдшера в срочном порядке поспешили к месту вызова.

Преодолевая снежные переметы, они вывезли грудного ребёнка, а затем с диагнозом «острая боль живота» в сопровождении матери, доставили в райбольницу Житикары»,- сообщили в ДЧС.

Костанайские спасатели напоминают о круглосуточном функционировании телефона 112, на который можно обратиться в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия.