Костанайские спасатели транспортировали в больницу женщину с заболевшим малышом
Спасатели оказали своевременную помощь людям, оказавшимся в снежном плену.
«Днем 13 марта поступил вызов от жителей села Волгоградское с просьбой транспортировать в районную больницу женщину с ребенком. В посёлке, расположенном в 75 километрах от города Житикары, отсутствует фельдшерский пункт, а малыш нуждаются медицинской помощи. Спасатели на автомашине высокой проходимости в составе двух специалистов и фельдшера в срочном порядке поспешили к месту вызова.
Преодолевая снежные переметы, они вывезли грудного ребёнка, а затем с диагнозом «острая боль живота» в сопровождении матери, доставили в райбольницу Житикары»,- сообщили в ДЧС.
Костанайские спасатели напоминают о круглосуточном функционировании телефона 112, на который можно обратиться в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия.