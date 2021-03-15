РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:23, 15 Март 2021 | GMT +6

    Костанайские спасатели транспортировали в больницу женщину с заболевшим малышом

    None
    None
    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области в непогоду доставили из деревни в районную больницу малыша с острой болью в животе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Спасатели оказали своевременную помощь людям, оказавшимся в снежном плену.

    «Днем 13 марта поступил вызов от жителей села Волгоградское с просьбой транспортировать в районную больницу женщину с ребенком. В посёлке, расположенном в 75 километрах от города Житикары, отсутствует фельдшерский пункт, а малыш нуждаются медицинской помощи. Спасатели на автомашине высокой проходимости в составе двух специалистов и фельдшера в срочном порядке поспешили к месту вызова.

    Преодолевая снежные переметы, они вывезли грудного ребёнка, а затем с диагнозом «острая боль живота» в сопровождении матери, доставили в райбольницу Житикары»,- сообщили в ДЧС.

    Костанайские спасатели напоминают о круглосуточном функционировании телефона 112, на который можно обратиться в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия.


    Теги:
    Здравоохранение Погода МЧС Костанайская область Транспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!