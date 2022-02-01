Костанайские спасатели транспортировали беременную женщину в больницу
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Спасатели МЧС помогли беременной женщине, которой требовалась срочная транспортировка в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
31 января в 15:30 часов в дежурную часть оперативно-спасательного отряда поступил сигнал о том, что в селе Мирный вблизи города Аркалыка требуется срочная транспортировка беременной женщины в больницу.
В 16:05 часов на место вызова выехали сотрудники спасательного подразделения на технике высокой проходимости СКБ-600.
По словам женщины из-за сильной метели и высоких сугробов без помощи спасателей было бы трудно добраться до больницы.
В 17:25 часов спасатели вместе с сотрудниками скорой помощи прибыли на место вызова и транспортировали ее в городскую больницу города Аркалыка для оказания необходимой квалифицированной помощи.
Спасатели предупреждают жителей дальних уголков области следить за прогнозом погоды, обилие сильных осадков в виде снега может затруднить ваш путь.
«Просим не покидать пределы своего жилья и не планировать дальние поездки. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации звоните по номеру «101» или «112», - добавили в МЧС.
- Метель и туман: штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области
- Подготовку к паводковому сезону начали в Костанайской области
- Жители более 200 костанайских населённых пунктов прошли обследования в передвижных медкомплексах
- Костанайские спасатели эвакуировали детей из снежного заноса
- В Костанайской области наказывают супермаркеты за завышение цен на продовольствие
- Причины отравления угарным газом назвали в Таразе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана