КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайские спасатели продолжают эвакуационные работы на трассах области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«31 марта в 16:36 спасатели ДЧС доставили в больницу города Аркалыка жителя села Восточное. Сельчанин 1974 года рождения нуждался в медицинской помощи. Дорога к селу была заметена снегом. Но спасатели на вездеходе «СКБ-600» благополучно добрались до населенного пункта, расстояние до которого составляло 33 км», - сообщили в ведомстве.

Накануне заложниками непогоды на трассе Аркалык-Жалгызтал в 30 километрах от города стали 6 автомашин с пассажирами.

«Люди не смогли справиться со снежной стихией и обратились за помощью к спасателям. В 18:15 спасатели на технике высокой проходимости СКБ-600 прибыли на место. Спустя два часа 30 человек, из них 10 детей эвакуировали в Аркалык. В результате спасательной операции никто не пострадал», - подытожили в ДЧС.

Напомним, ранее костанайские спасатели вызволили из снежного плена более 150 человек, застрявших на трассе.