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Костанайские спасатели приступили к откачке воды из домов в селе Карамырза

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 11:51
Костанайские спасатели приступили к откачке воды из домов в селе Карамырза Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – О текущей паводковой обстановке в селе Карамырза Карасуского района сообщили костанайские спасатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

По состоянию на 10:00 часов в селе Карамырза произошел спад уровня воды на 30 см. На ближайшем гидропосту в селе Кошевое, расположенном в 20 км от села Карамырза выше по течению реки Тюнтюгур, за сутки наблюдается спад уровня воды на 1 метр.

В результате талая вода ушла из 17 жилых домов. На текущий момент в зоне подтопления остаются 18 домах и 60 дворовых территорий.

Из 39 эвакуированных, 15 человек вернулись в свои дома, у родственников остаются 24 человека.

Спасатели приступили к откачке воды из домов с помощью 6-и переносных мотопомп. В работе задействовано 10 человек личного состава ДЧС.


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