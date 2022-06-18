18 Июня 2022 23:00

Костанайские спасатели определили 25 официальных мест для купания

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — На сегодняшний день в Костанайской области установлены 25 официальных мест для купания, в том числе 7 коммунальных пляжей, передает корреспондент «Казинформ».

Для обеспечения безопасности населения в купальный сезон ДЧС ежедневно выставляются мобильные посты для патрулирования акваторий реки Тобыл в границах городов Костанай и Тобыл, реки Шортанды в границах города Житикара, а также плотины Акжарского водохранилища на административной территории города Аркалык.

«Помимо этого в праздничные и выходные дни дополнительно выставляется пост для патрулирования береговой линий Каратомарского водохранилища.

Водолазами проведено обследование дна акваторий коммунальных пляжей, а также детских оздоровительных лагерей. Продолжается работа по подготовке спасателей – дружинников на базе водно-спасательной станции города Костанай, на сегодняшний день обучены – 21 человек, — сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности руководителя ДЧС области Азамат Оримбаев. — Вместе с тем, проведенными рейдами на территории области выявлено около 228 стихийных мест на водоемах, где традиционно купается население. В этой связи сотрудниками Департамента совместно с акиматами продолжается работа по установке запрещающих и предупреждающих знаков, уже установлено 308 знаков».

В ходе рейдов проинструктировано более 7 тыс. человек с распространением профилактического материала, а за купание в запрещенных местах и распитие алкогольных напитков привлечено к административной ответственности 11 физлиц.

«Кроме этого, на крупных акваториях области проводятся совместные рейды с представителями Инспекции транспортного контроля, в ходе которых за отсутствие спасательного оборудования, нарушение эксплуатации маломерных судов к административной ответственности привлечены 7 физических лиц», — добавил А. Оримбаев.

Однако, несмотря на проводимую работу в области с начало года на водоемах уже утонуло 6 человек, из которых двое — дети. Как заверили в ведомстве, работа по обеспечению безопасности в купальный период продолжается и находится на особом контроле ДЧС.