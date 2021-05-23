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    21:45, 22 Май 2021 | GMT +6

    Костанайские спасатели обеспокоены вспыхнувшими из-за жары лесными пожарами

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О мерах по предупреждению природных пожаров на территории Костанайской области рассказали на брифинге в ДЧС области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала пожароопасного периода 2021 года на территории государственного лесного фонда Костанайской области произошло 11 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 96,3 га,- сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС подполковник гр. защиты Алмаз Тулендин.— На территории степных массивов за отчетный период 2021 года и аналогичный период 2020 года степных пожаров не зарегистрировано».

    Основными причинами природных пожаров и степных возгораний в ведомстве назвали неосторожное обращение с огнем, природные явления (грозовой разряд) и другие причины (поджог, сельскохозяйственный пал, отсутствие искрогасителя, искра рельсошлифовального поезда, разрыв изолятора на линии электропередач).

    «Установившаяся аномально жаркая погода существенно повышает вероятность возникновения природных пожаров. Поэтому в этот период, в связи с высокой пожарной опасностью, разведение костров, сжигание сухой травы, проведение сельхозпалов на полях строго запрещено»,- добавил он.

    Стоит отметить, что для проведения превентивных мероприятий в лесостепных массивах с начала пожароопасного периода создано 53 совместные мобильные группы с численностью 192 человека. Для ликвидации степных возгораний организованы 550 добровольных противопожарных формирований, на вооружении которых имеется 58 пожарных автомобилей, 136 мотопомп, 214 ранцевых опрыскивателей и 4 490 первичных средств пожаротушения, 880 единиц приспособленной техники с личным составом 5 074 человек.

    «Продолжается совместная работа с местными исполнительными органами по открытию пожарных постов в отдаленных населенных пунктах. Функционируют 35 таких пожарных депо. В этом году запланировано создание еще двух пожарных постов в Узункольском районе, селах Новопокровка и Тойсойган»,- подытожил А. Тулендин.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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