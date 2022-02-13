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Костанайские спасатели нашли заблудившегося пастуха

13 Февраля 2022 18:30
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Костанайские спасатели нашли заблудившегося пастуха

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пропавшего пастуха искали спасатели в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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В Амангельдинском районе спасатели выехали на поиски пропавшего пастуха.

«13 февраля в 03:10 в Кабыргинском сельском округе, на зимовке Жарыкуй, сообщили о пропавшем пастухе. Известно, что в этот день в 10:00 24-летний молодой человек вышел за табунами и не вернулся. Этим же числом в 14:00 спасатели нашли заблудившегося пастуха в 30 километрах от зимовки Жарыкуй. Парень из-за сильной метели не мог найти дорогу», - прокомментировали в департаменте.

С молодым человеком все в порядке, в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели доставили его в поселок Амангельды.

«В спасении было задействовано два человека личного состава и одна единица техники. Напоминаем, если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вам требуется помощь, звоните на «101» или «112»»,- подытожили в ДЧС.



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#Костанайская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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