Костанайские спасатели нашли заблудившегося пастуха
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пропавшего пастуха искали спасатели в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
В Амангельдинском районе спасатели выехали на поиски пропавшего пастуха.
«13 февраля в 03:10 в Кабыргинском сельском округе, на зимовке Жарыкуй, сообщили о пропавшем пастухе. Известно, что в этот день в 10:00 24-летний молодой человек вышел за табунами и не вернулся. Этим же числом в 14:00 спасатели нашли заблудившегося пастуха в 30 километрах от зимовки Жарыкуй. Парень из-за сильной метели не мог найти дорогу», - прокомментировали в департаменте.
С молодым человеком все в порядке, в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели доставили его в поселок Амангельды.
«В спасении было задействовано два человека личного состава и одна единица техники. Напоминаем, если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вам требуется помощь, звоните на «101» или «112»»,- подытожили в ДЧС.
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