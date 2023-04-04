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Костанайские спасатели ликвидируют последствия подтоплений в селе Железнодорожное

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Апреля 2023, 09:16
Костанайские спасатели ликвидируют последствия подтоплений в селе Железнодорожное

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Силы и средства местных исполнительных органов и ДЧС Костанайской области стянуты для ликвидации последствий подтопления находящихся в низине шести двухквартирных домов в селе Железнодорожное. Из-за интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод из берегов вышла река Тюнтюгур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

При этом жители данных домов – более 30 человек – заблаговременно эвакуированы и находятся у родственников, проведено оповещение и предварительный отгон скота.

В оперативных работах задействовано 15 единиц техники и 30 человек спасателей и представителей местных исполнительных органов. Силами и средствами проводится откачка талых вод для разгрузки водопропускных труб, которые не справляются с поступающими притоками.

В настоящее время ситуация стабилизирована, подъема воды в реке не наблюдается, организовано круглосуточное дежурство и мониторинг.


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