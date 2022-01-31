+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Костанайские спасатели эвакуировали детей из снежного заноса

31 Января 2022 19:30
Поделиться:
Костанайские спасатели эвакуировали детей из снежного заноса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Спасатели Костанайской области поздней ночью спасали семью из снежного заноса, где были и двое малолетних детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане
Кто помогает спасателям ВКО готовиться к паводковому периоду Что нужно взять водителям перед выездом в дальнюю дорогу зимой - рекомендации ДЧС Осложнение от КВИ в виде Синдрома Кавасаки получили семь акмолинских малышей

Как сообщает пресс-служба ДЧС области, 31 января в 04:32 в службу «112» поступило сообщение, что на трассе Аркалык-Кайынды на снежном заносе застрял автомобиль марки ВАЗ.

«В 07:23 спасатели уже были на месте. По их словам, пассажиры двигались по маршруту до Аркалыка, но водитель из-за плохой видимости в связи с бураном не смог справиться с управлением и съехал в кювет. В салоне машины находились шесть человек, из них двое детей. Отбуксировав машину на очищенную трассу, проверили состояние всех пассажиров, в медицинской помощи никто не нуждался», - прокомментировали в департаменте.

Спасенные выразили большую благодарность спасателям за оперативность действий в оказании помощи взрослым и детям.

«Плохие погодные условия, метель, буран и метровые сугробы осложнили путь обратно, но, несмотря на это, спасатели благополучно сопроводили спасенных до Аркалыка»,- подытожили в ведомстве.

Сотрудники ДЧС в очередной̆ раз призывают население при получении штормовых предупреждений ограничить выезды за пределы населенных пунктов. А в случае ЧС звонить по номеру «101» или «112», - спасатели придут к вам на помощь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Происшествия   #ДЧС  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане
Кто помогает спасателям ВКО готовиться к паводковому периоду
Что нужно взять водителям перед выездом в дальнюю дорогу зимой - рекомендации ДЧС
Осложнение от КВИ в виде Синдрома Кавасаки получили семь акмолинских малышей
Популярное
1 Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
2 О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
3 Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
4 Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт
5 В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
6 О разграбленных оружейных магазинах во время беспорядков рассказали в МВД РК
Читайте также
Более четырех тысяч преступлений зарегистрировали в Казахстане после снятия режима ЧП
Автомобиль врезался в дерево в Алматы: водитель погиб
Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт
В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
О разграбленных оружейных магазинах во время беспорядков рассказали в МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив