Костанайские спасатели эвакуировали детей из снежного заноса
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Спасатели Костанайской области поздней ночью спасали семью из снежного заноса, где были и двое малолетних детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба ДЧС области, 31 января в 04:32 в службу «112» поступило сообщение, что на трассе Аркалык-Кайынды на снежном заносе застрял автомобиль марки ВАЗ.
«В 07:23 спасатели уже были на месте. По их словам, пассажиры двигались по маршруту до Аркалыка, но водитель из-за плохой видимости в связи с бураном не смог справиться с управлением и съехал в кювет. В салоне машины находились шесть человек, из них двое детей. Отбуксировав машину на очищенную трассу, проверили состояние всех пассажиров, в медицинской помощи никто не нуждался», - прокомментировали в департаменте.
Спасенные выразили большую благодарность спасателям за оперативность действий в оказании помощи взрослым и детям.
«Плохие погодные условия, метель, буран и метровые сугробы осложнили путь обратно, но, несмотря на это, спасатели благополучно сопроводили спасенных до Аркалыка»,- подытожили в ведомстве.
Сотрудники ДЧС в очередной̆ раз призывают население при получении штормовых предупреждений ограничить выезды за пределы населенных пунктов. А в случае ЧС звонить по номеру «101» или «112», - спасатели придут к вам на помощь.
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