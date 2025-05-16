Костанайские скакуны оказались самыми быстрыми на международном марафоне

Всадники преодолели дистанцию в 500 километров за 31 час 19 минут, показав лучший результат среди 19 команд-участников, включая представителей Кыргызстана, Венгрии, Ирана, России и Южно-Африканской Республики. До финиша дошли лишь пять команд. Второе место заняла сборная Кыргызской Республики, третье — команда области Улытау.

Отличительной особенностью команды стал ее состав: все скакуны были отобраны из костанайской породы — первой отечественной верхово-упряжной породы, официально включенной в национальный генофонд. Эти лошади, выведенные в середине XX века, отличаются выносливостью, физической силой и приспособленностью к суровым климатическим условиям Казахстана.

Фото: Allur

Сохранение и развитие этой уникальной породы требует не только научной поддержки, но и активного участия бизнеса. Казахстанская автомобильная компания Allur является одним из немногих представителей частного сектора, системно инвестирующих в проекты по поддержке племенного коневодства. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с профильными институтами и при поддержке акимата Костанайской области, который также играет значимую роль в сохранении племенных ресурсов региона.

— Сегодня мы гордимся тем, что имеем возможность поддерживать национальные инициативы, выходящие за рамки промышленной деятельности. Участие наших скакунов в марафоне — это не просто спортивный успех, а практический вклад в сохранение костанайской породы и повышение ее значимости как части национального генетического фонда. Мы рассматриваем эту работу как часть нашей корпоративной миссии — сохранять и развивать казахстанское, делать вклад в устойчивое будущее страны, — отметил генеральный директор завода Allur Сырым Семейбаев.

Фото: Allur

Поддержка компании включает не только участие в марафонах, но и регулярное содержание конного состава, организацию тренировок, помощь в селекционной работе и привлечение внимания общественности к проблемам породы. Победа в марафоне — это подтверждение того, что вклад бизнеса способен изменить траекторию целой отрасли.

Специалисты предупреждают: несмотря на высокую генетическую и культурную ценность, костанайская порода остается уязвимой — наблюдается риск утраты уникальных породных признаков. В этих условиях партнерство с ответственным бизнесом становится ключевым фактором устойчивости.

Победа этих скакунов в «Ұлы Дала жорығы» — это не только спортивное достижение, но и убедительное доказательство того, что современный бизнес способен играть важную роль в сохранении культурного и биологического наследия страны.