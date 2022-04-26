Костанайские школьники завоевали 29 призовых мест на республиканской олимпиаде

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – С 18 по 23 апреля 2022 года прошла Республиканская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, в которой приняли участие более 80 костанайских школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В олимпиаде этого года приняли участие более 2 тыс. учащихся из школ республики. В течение шести дней лучшие знатоки химии, географии, истории и еще 13 общеобразовательных предметов из всех регионов республики соревновались за право быть в числе призеров олимпиады.

«В этом году олимпиада прошла во всех регионах страны на базе региональных центров тестирования «U-study». 83 учащихся – призеров областного этапа олимпиады – представили Костанайскую область на заключительном этапе. В копилке области по итогам олимпиады – 29 призовых мест: пять первых, 10 вторых и 14 третьих. Золотые медали были завоеваны по предметам математика, биология, история Казахстана, английский язык и самопознание», - прокомментировали в областном управлении образования.

Наибольший вклад в копилку достижений Костанайской области внесли учащиеся лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей. Восемь призовых мест завоевано учащимися лицея, в том числе два первых – по математике и биологии. Даутов Жан и Базылтай Нурлан – обладатели золотых медалей.

Хорошие результаты показали учащиеся города Рудного (два призера), Лисаковска (два призера), Аркалыка (два призера). Среди школ отмечается успешное выступление школы-гимназии № 3 Костаная (три призера), специализированной школы-интерната им. И. Алтынсарина (три призера).