11 Мая 2022 16:10

Костанайские школьники стали призерами международных олимпиад

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Школьники Костаная показали отличные знания по итогам международных научных соревнований по космическим исследованиям «Открываем мир науки», а также на Балканской математической олимпиаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На базе республиканского научно-практического центра «Дарын» прошли XVІІ Международные научные соревнования по космическим исследованиям «Открываем мир науки», где в прямом эфире юные исследователи из Казахстана, а также стран ближнего зарубежья, представили и защитили свои проекты.

Проекты участников представлены по таким темам, как «Космическая техника и инфраструктура», «Космические информационные технологии и моделирование», «Экология и космическая деятельность», «Астрофизика и эволюция Вселенной», «Солнечная система».

«Костанайская область была представлена восемью проектами девяти авторов. Призерами научных соревнований стали пять проектов шести авторов», - сообщили в областном управлении образования.

Дипломом II степени награждены ученики школы-лицея-интерната информационных технологий «Озат» Богдан Глоба и Нуралы Абдрашев. Дипломами III степени награждены ученик физико-математического лицея Костаная Хайдар Базарбаев , ученик специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий «Озат» Назар Баймухамбетов , а также ученики общеобразовательной школы №23 имени М. Козыбаева - Никита Сергеев и Кирилл Горохов.

С 4 по 9 мая в городе Ларнаки на Кипре прошла Балканская математическая олимпиада, в котором приняли участие 15 стран, в числе которых Албания, Болгария, Кипр, Черногория, Румыния, Сербия, Азербайджан, Италия, Саудовская Аравия, Казахстан и другие. Команда республики была представлена шестью учащимися – победителями Республиканской олимпиады школьников из Алматы, Атырау, Актау, Нур-Султана и Костаная.

«Лидер костанайской команды по математике – Даутов Жан завоевал бронзовую медаль олимпиады. Эта первая победа костанайцев на Балканской математической олимпиаде», - добавили в ведомстве.

Между тем, это не первая крупная победа костанайского школьника. В начале марта текущего года Жан Даутов стал победителем Международной олимпиады «Шелковый путь». Он одну за другой продолжает покорять новые вершины знаний. Позже Жан взял «золото» на Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде.



