Костанайские школьники стали лучшими на ЧМ по радиосвязи

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Воспитанники радиолюбительского кружка средней школы №11 города Костанай: Азат Паризов, Стелла Бойко, Анастасия Иванова, Жанбике Сагадиева, Виолета Демченко, Юлия Улан и Анастасия Чиняева – стали победителями международного чемпионата по радиосвязи. Участие в нем принимали ребята из более чем 100 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Ребятами установлено самое большое количество сеансов радиосвязи.

«Работая в эфире, ребята знакомятся с городами и странами мира, развивают и углубляют познание английского языка, развивают умения и навыки общения в эфире, детально осваивают устройство и работу радиопередающей аппаратуры, приобретают умения и навыки в ремонте и конструировании радиоаппаратуры», – делится руководитель проекта Анатолий Ефанов.

За 57 лет существования радиолюбительского кружка через коллективную радиостанцию прошло более двух тысяч учащихся. Ее выпускники получили технические специальности в различных отраслях.