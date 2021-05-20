Костанайские школьники привезли 28 медалей с республиканской олимпиады

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайские школьники, принявшие участие в республиканской олимпиаде в формате онлайн, получили свои заслуженные медали, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В заключительном этапе Республиканской олимпиада приняли участие 77 школьников Костанайской области. Из них 28 ребят заняли призовые места.

Заместитель руководителя областного управления образования Айман Ибраева отметила, что каждый из участников сделал все возможное, чтобы победить и по праву стать лучшим. Но самое важное, что каждый из них получил новый опыт преодоления себя, сделал новый шаг по дороге в будущее.

Из 28 призеров 7 учащихся заняли первые места, 9 – вторые и 12 – третьи. Сборная области получила бронзу в номинации «Лучшая олимпийская команда РК». Лучшие результаты показали костанайские ребята по химии, физике, биологии, немецкому языку и самопознанию.

«Хочу сказать большое спасибо моему учителю, Бобровой Юлие Анатольевне! Когда она сказала, что я заняла второе место, я чуть не расплакалась. Обязательно буду еще участвовать в олимпиаде, теперь иду за «золотом!» - рассказала Екатерина Жулканич из Урицкой школы Сарыкольского района, ставшая серебряным призером по самопознанию.

Лидером среди Костанайской сборной по праву можно считать лицей-интернат «Білім-Инновация» для одаренных детей, получивший по итогам олимпиады третье место в номинации «Лучшая олимпийская школа». Своими знаниями и интеллектом учащиеся завоевали 8 медалей, из них 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали по физике, химии, биологии, математике и истории Казахстана.

«Олимпиада – это не только решение заданий, это новые знакомства, эмоции. Хочется верить, что в следующем году смогу принять участие в олимпиаде традиционного формата. У меня еще все впереди», - делится своими впечатлениями получивший «золото» олимпиады по химии девятиклассник лицея Қали Асанәлі.

Успешно выступили и учащиеся физико-математического лицея города Костаная, гимназии № 5 города Рудного, Федоровского и Сарыкольского районов.

Стоит отметить, что половина призеров этого года - выпускники 11 классов, которых в этом году ждет новый жизненный этап – поступление в вузы. И победа в олимпиаде, давая преимущество при равенстве баллов Единого национального тестирования, может способствовать успешному участию в конкурсе на получение государственного образовательного гранта.