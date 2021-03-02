Костанайские школьники не переходят на комбинированный формат обучения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Школьники 1-5 классов общеобразовательных школ в Костанайской области не могут перейти на комбинированный формат обучения в связи с тем, что разрешения на это пока не получено, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

Отметим, что днём ранее Министерство образования и науки РК рекомендовало в 1-5 классах оставить в дистанционном формате «Художественный труд» и «Музыку», остальные же предметы - перевести в штатный формат.

Сегодня в Костанае вопросы организации обучения и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм были обсуждены на совещании с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля.

«В школах Костанайской области разрешение на переход в комбинированный формат пока не получено. Однако ведется подготовительная работа: составляется расписание с учетом разного времени начала уроков в каждом классе, распределяются кабинеты, входы и входы в школу для минимизирования возможных контактов разных классов»,- сообщили в областном управлении.

Как разъяснили в управлении образования области, в Постановлении главного санитарного врача РК от 27.02.21 отсутствуют требования по соблюдению количества детей в классе до 15 учащихся.

«По устной рекомендации МОН - в классе должно находиться не более 25 учеников, при этом необходимо соблюдать правила социального дистанцирования, что сложно выполнить в условиях стандартных кабинетов. Эта норма касается в основном городских школ с контингентом свыше 300 учащихся, которые действуют в дистанционном формате ( это 113 школ) с учетом работы дежурных групп в 1-5 классах и комбинированного формата в 9 и 11 классах»,- отметили в ведомстве.

К слову, в области в штатном режиме действуют 382 школы с контингентом до 300 человек, для которых в Постановлении сохранена норма посещаемости класса до 15 человек.

«На совещании с МОН РК управлением образования был поднят вопрос о снятии данного ограничения в школах, работающих в штатном режиме. В основном, это сельские школы, количество детей в которых не превышает 17-20 школьников. Разделение таких классов на дежурные группы ведет к увеличению нагрузки как на педагогов, работающих в данных классах, так и на бюджет системы образования»,- подытожили в областном управлении.