Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На административной территории Александровского сельского округа в Костанайском районе заступил на боевое дежурство очередной отдельный пожарный пост, открытый по инициативе сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Свой вклад в его создание внес руководитель местного товарищества, предоставив отремонтированный просторный бокс и караульную службу из числа работников ТОО. В свою очередь, департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области поддержал инициативу руководителя, и на безвозмездной основе передал сельчанам пожарный автомобиль АЦ-40 на базе ЗиЛ 130. Также была оказана помощь в оснащении вещевым обмундированием и набором противопожарного оборудования», - прокомментировали в ДЧС области.

Кроме того, в комплектацию пожарной автоцистерны для борьбы с природными пожарами низового типа местная администрация выделила 3 ранцевых огнетушителя и 6 хлопушек.

Теперь в штате нового пожарного поста трудятся три человека: один водитель и двое пожарных. Все они прошли профессиональную подготовку по специальной программе обучения и получили соответствующие сертификаты.

Отмечается, что запуск нового отдельного депо позволит дополнительно прикрыть от пожаров четыре населенных пункта: Александровку, Енбек, Жуковку и с. им. Павлова, общая численность населения которых составляет свыше 2 тыс. человек.