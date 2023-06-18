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    17:17, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На административной территории Александровского сельского округа в Костанайском районе заступил на боевое дежурство очередной отдельный пожарный пост, открытый по инициативе сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Свой вклад в его создание внес руководитель местного товарищества, предоставив отремонтированный просторный бокс и караульную службу из числа работников ТОО. В свою очередь, департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области поддержал инициативу руководителя, и на безвозмездной основе передал сельчанам пожарный автомобиль АЦ-40 на базе ЗиЛ 130. Также была оказана помощь в оснащении вещевым обмундированием и набором противопожарного оборудования», - прокомментировали в ДЧС области.

    Кроме того, в комплектацию пожарной автоцистерны для борьбы с природными пожарами низового типа местная администрация выделила 3 ранцевых огнетушителя и 6 хлопушек.

    Теперь в штате нового пожарного поста трудятся три человека: один водитель и двое пожарных. Все они прошли профессиональную подготовку по специальной программе обучения и получили соответствующие сертификаты.

    Отмечается, что запуск нового отдельного депо позволит дополнительно прикрыть от пожаров четыре населенных пункта: Александровку, Енбек, Жуковку и с. им. Павлова, общая численность населения которых составляет свыше 2 тыс. человек.


    Теги:
    Костанайская область Безопасность ДЧС
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