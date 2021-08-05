Костанайские рынки присоединились к проекту «ASHYQ»

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— Теперь попасть на костанайский рынок «Дархан» и рудненский «Бак-Бак» можно только по приложению «Ashyq», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

Стоит отметить, что получают QR-коды и отдельные арендаторы рынков. Об этом сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

«Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33, значительно расширен перечень полноценных участников проекта, которые имеют возможность использования льгот в случае введения ограничений. Наряду с детскими оздоровительными центрами, салонами красоты, парикмахерскими и салонами по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг, а также объектами образования по инициативе НПП РК «Атамекен» в проект вошли рынки и ТРЦ. При нахождении региона в «зеленой» и «желтой» зоне они могут работать без ограничений. В «красной» им разрешена работа с 10 до 17 часов в субботу и воскресенье, в «темно-красной» - с 7 до 17», - пояснил он.

На очереди – Наримановский рынок и так называемая «Нижняя оптовка» в Костанае. В Палате напомнили, что статус «Лидеры Ashyq» рынки, находящиеся в областном центре и городах областного значения, могут получить при условии 25 тысяч фиксаций за 2 недели, все остальные – при условии свыше 10 тысяч фиксаций за 2 недели.

Всего в Костанайской области подали заявки на участие в проекте уже более тысяч заведений и организаций. 2261 являются полноценными участниками, 588 работают в тестовом режиме, еще 118 предприятий - находятся на этапе оформления заявки.