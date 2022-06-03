Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Костанайские промпредприятия произвели продукции на сумму свыше 790 млрд тенге
3 Июня 2022 21:14

Костанайские промпредприятия произвели продукции на сумму свыше 790 млрд тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 864 промышленных предприятия Костанайской области с начала года произвели продукцию на сумму 793,1 млрд тенге. Это почти на пятую часть выше аналогичного периода прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в структуре промышленности области на горнодобывающий сектор приходится 41,9%, с начала года произведено продукции на 332,2 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижена добыча концентратов железорудных на 20,9%, руды золотосодержащей - на 2,3%, асбеста – 9,8%, концентратов медных – 2,2%»,- сообщил, выступая на совещании в областном акимате, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аслан Жаныспаев.

При этом имеет место снижение объемов производства на одном из крупных горнодобывающих предприятий Лисаковска, которое связано с уменьшением потребности в железорудном концентрате АО «АрселорМиттал Темиртау».

«В данный момент предприятие приостановило производство железорудного концентрата на три месяца, с апреля по июнь 2022 года, там ведутся ремонтные работы. Предприятием также прорабатывается возможность отгрузки части производимой продукции в китайском направлении», - добавил руководитель ведомства.

Наибольшую долю в структуре промышленности области занимает также обрабатывающий сектор, удельный вес которого составляет - 54,4%.




«Так, за январь-апрель обрабатывающем секторе произведено продукции на 431,2 млрд тенге. Рост отрасли обеспечен за счет увеличения производства машиностроения на 59,3%, металлургической промышленности на 39,5% и продуктов питания на 31,1%»,- сказал А. Жаныспаев.




Что касается машиностроения, то с начала года костанайским автозаводом произведено 17 508 автомобилей. В целом, в этом году планируется выпустить с завода 70 тысяч автомобилей.




«В отрасли производства продуктов питания произведено продукции на сумму 114,9 млрд тенге. Доля продуктов питания в обрабатывающей промышленности составляет 26,6%. Рост отрасли обеспечен за счет увеличения производства мяса

и субпродуктов на 48,5%, муки на 31,8%, кондитерских изделий на 1,1%»,- подытожил А. Жаныспаев.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Индекс деловой активности в мае снизился и составил 49 - Нацбанк РК
Закрепляемые в Конституции РК нормы определяют основы экономической системы страны - эксперт
Научная экспедиция стартует в Костанае к 150-летию Байтурсынова
Реализовано 297 проектов в обрабатывающей промышленности - Мининдустрии РК
Экспортировать сыр в Беларусь намерены производители СКО
Налоговые поступления в бюджет составили 4,9 трлн тенге с начала года
Около 230 тыс. депозиторов ликвидируемых банков получили возмещение на счета в ЕНПФ
Похищенные в январе оружие и боеприпасы изъял КНБ в шести регионах РК

Лента новостей

Архив