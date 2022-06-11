11 Июня 2022 19:39

Костанайские предприятия оштрафовали за неправильное захоронение отходов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Им придется выплатить более полумиллиона тенге штрафов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководителей крупных объектов бизнеса в Костанайской области привлекли к ответственности за неправильное захоронение отходов, а именно за вывоз биологических отходов на полигон твердых бытовых отходов.

«Прокуратура Костанайского района в ходе надзорной деятельности выявила нарушения требований Экологического кодекса и законодательства в сфере ветеринарии отдельными предприятиями, осуществляющими убой сельскохозяйственных животных и переработку животного сырья. Установлено, что предприятия вывозят биологические отходы на полигон твердых бытовых отходов, который не приспособлен для захоронения животных и их останков. По актам прокурорского реагирования уполномоченными органами проведены внеплановые проверки и приняты меры по устранению нарушений», - прокомментировали в областной прокуратуре.

Костанайская районная территориальная инспекция за нарушения ветеринарно-санитарных правил и нормативов привлекли к административной ответственности 5 субъектов бизнеса. Им придется выплатить более полумиллиона тенге штрафов. Также всем предприятиям даны предписания об устранении нарушений законности.

«В ходе проверки полигона твердых бытовых отходов выявлены нарушения экологических требований к операциям по управлению отходами, отсутствия специальных сортировочных площадок и другое. За допущенные нарушения полигон привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 76 575 тенге», - пояснили в прокуратуре.

На уровне акимата района принят ряд организационных мер, направленных на уничтожение биологических отходов, приобретен инсинератор, увеличивается количество ям «Беккари».

Ранее сообщалось, что департамент экологии по Костанайской области проводит проверку мясоперерабатывающих предприятий по факту неправильного захоронения отходов. Мясоперерабатывающие предприятия ТОО «Карасу Ет», ТОО «Север Ет» и ТОО «Костанай Агро продукт» в Костанайской области вывозили биологические отходы на полигон ТОО «Горизонт 2012».