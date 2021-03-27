Костанайские предприниматели смогут участвовать в земельных торгах на спецгеопортале

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский областной геоинформационный портал планируется запустить уже во втором полугодии текущего года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Азамата Кашиева.

В прошлом году, как сообщил А. Кашиев, завершены работы по созданию областного Геоинформационного портала, на создание которого из местного бюджета было выделено почти 30 миллионов тенге.

«Геопортал представляет собой современный многофункциональный веб-портал с актуальной картографической информацией о регионе, обеспечивающий цифровизацию государственных услуг. В настоящее время геопортал Костанайской области функционирует в опытной эксплуатации, проводятся работы по интеграции геопортала с Единым государственным кадастром недвижимости и порталом электронного правительства, в результате чего будет внедрен единый электронный порядок предоставления земельных участков»,- сообщил А. Кашиев.

Он также отметил, что запуск портала позволит предпринимателям участвовать в земельных аукционах на единой электронной торговой площадке, делать ставки, оплачивать, то есть проводить все необходимые операции в процессе аукциона, не выходя из дома или офиса.

«Планируется проведение испытания Геопортала на информационную безопасность в Государственной технической службе согласно Единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий. По положительным результатам прохождения испытаний Геопортал будет введен в промышленную эксплуатацию, ориентировочно во 2 полугодии 2021 года»,- подытожил глава профильного ведомства.



