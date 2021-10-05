Костанайские предприниматели смогут получить консультации госорганов в одном месте

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Костанайский Центр обслуживания предпринимателей расширяет перечень услуг. Теперь костанайские бизнесмены могут получить консультации госорганов и монополистов в одном месте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты предпринимателей.

Такую возможность предоставляет ЦОП Палаты предпринимателей Костанайской области, в котором с этой недели можно задать вопросы сотрудникам ГКП «Костанай Су», ГКП «КТЭК», ТОО «ЭПК-forfait», ЦОН, отдела земельных отношений, отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная и др.

«Раньше в Центре обслуживания предпринимателей консультировали по юридическим вопросам, вопросам налогообложения, госзакупок, участия в госпрограммах. Перечень консультаций расширен в рамках проекта «Правительство для бизнеса». Монополисты, например, будут рассматривать вопросы получения техусловий на подключение к коммуникациям. Специалист ЦОНа поможет предпринимателю получить ЭЦП, кредитную историю, различные справки, зарегистрировать деятельность ИП», - поясняет эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Айгуль Есентемир.

Для удобства предпринимателей составлен график работы специалистов. К примеру, получить консультацию от ГКП «Костанай Су» можно по понедельникам с 9 до 13 часов, а сотрудников Центра обслуживания населения можно найти в ЦОПе 2 раза в неделю – в понедельник и среду с 9 до 13 часов.