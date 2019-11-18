Костанайские предприниматели построили в селе фельдшерско-акушерский пункт

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов с рабочим визитом посетил Федоровский район и побывал на открытии социального объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области сначала осмотрел производственные и социальные объекты. Завод «Промбаза 7», который специализируется на производстве растительного масла, по итогам 10 месяца 2019 года выпустил 380 тонн растительного масла. Архимед Мухамедов поручил начальнику предприятия не прекращать производство и не останавливаться на достигнутом.









В целом в этом году в Федоровском районе было отремонтировано два социальных объекта в рамках специального проекта «Ауыл - ел бесігі». Аким области осмотрел их. Одним из них является детский сад «Карлыгаш». В этом году дошкольное учреждение было отремонтировано на сумму 32,8 млн.тенге. Сегодня около 120 детей посещают этот детский сад. На восстановление второго объекта было потрачено 23,5 млн.тенге.





Рабочий визит Архимеда Мухамбетова продолжился церемонией открытия фельдшерско-акушерского центра в районе. Следует отметить, что строительство ФАП (фельдшерско-акушерского центра) осуществлялось в рамках государственно-частного партнерства.

В ФАПе есть аптека, дневной стационар, лаборатория, кабинет ЭКГ, а также служба скорой помощи. У входа в новый объект, общей площадью 312 квадратных метров, находится пункт пропуска, аптека. Кроме этого, здесь будут расположены дошкольное учреждение, спальня, дневной стационар, лаборатория, служба ухода за взрослыми и детьми, санитарный пункт, стерилизация, вакцинация и рабочие помещения. Рядом со зданием находится стоянка скорой помощи. Аким области подарил фельдшерско-акушерскому центру два компьютера.

«Мы благодарны Кайрату Оспанову, директору ТОО «Турар», который потратил 63 миллиона тенге на строительство здания. Другие предприниматели спонсировали еще 17 миллионов тенге. Главное - обеспечить качественную медицинскую помощь 4000 жителям сельских округов. В целом в этом году в Федоровском районе проделана большая работа. Построено 40 км дорог на 1,3 млрд тенге. Завершено питьевое водоснабжение села Пешков. В следующем году начнется строительство водопровода в селах Копыченка, Банновка, Чеховка, а также в ряде других сел. В шести селах уже установлены водоочистные установки.









Более 120 млн. тенге было потрачено на улучшение объектов здравоохранения, в том числе на модернизацию фельдшерско-акушерских пунктов с оборудованием. Центральная районная больница была отремонтирована на 140 миллионов тенге. Есть еще работа, которую нужно проделать. В следующем году мы будем увеличивать финансирование и рабочую силу во всех областях. Надеюсь, что предприниматели внесут свой вклад в эту кампанию», - сказал глава региона Архимед Мухамбетов.

В завершение рабочей поездки Архимед Мухамбетов дал ряд поручений руководству района для дальнейшего улучшения качества жизни населения.





Перевод: Арайлым Мұрат