Костанайские поликлиники приступили к вакцинации населения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В медицинских учреждениях Костаная приступили к процессу массовой вакцинации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С самого начала вакцинации по всему миру идёт кампания по дискредитации вакцины. Люди считают, что если вакцину сделали в течение 6 месяцев, то она низкого качества, - сказала заместитель главного врача поликлиники №4 города Костаная Татьяна Земцова. — Вообще, вакцина против КВИ была сделана на основе вакцины Эбола. От вируса Эбола вакцина, как мы знаем, была разработана в Новосибирской лаборатории «Вектор» в 2019 году. Но так как вирус не получил широкого распространения, вакцина осталась не востребована. Поэтому на основе тех разработок, которые имелись, была быстро произведена вакцина в РФ»

Из Российской Федерации, как объяснила Т.Земцова, субстанция доставляется в Караганду, а оттуда происходит расфасовка и распространение по регионам республики.

«В целом, несмотря на недоверчивость многих к вакцине, большое количество людей все же понимают всю ответственность за своё здоровье и необходимость вакцинации и записываются на иммунизацию», - добавила Т. Земцова.

Среди тех, кто в целях профилактики и заботе о своём здоровье пришёл сегодня на вакцинацию - водитель Жанабай Хамитбеков. Мужчина сразу принял решение вакцинироваться, и тем самым позаботиться не только о своём здоровье и здоровье своей семьи, но и о тех, с кем приходится постоянно контактировать по долгу службы.

«Я получил первый компонент 19 марта. Сегодня получаю второй. Все это делается для того, чтобы обезопасить себя, свою семью. Мы видим, что вирус есть, он не уходит, угроза жизни в случае заражения есть. Поэтому, как говорится, бережённого Всевышний бережёт. Поэтому мы решили заранее обезопасить себя», - сказал Ж. Хамитбеков.

Как отметил врач общей практики поликлиники Алибек Ермагамбетов, в день у них вакцинируется около 60 человек.

«На вакцинацию обязательная запись через участкового врача идёт. Потом к врачу приходят на полный осмотр и медработник даёт пропуск на получение первого компонента вакцины. Вторую получают через три недели», - разъяснил процесс врач.

Некоторые люди, по словам А. Ермагамбетова, боятся побочных эффектов от прививки. Это и является основной причиной отказов. Но радует, что большая часть людей осознанно идут на вакцинацию.

«Для того, чтобы победить вирус, необходимо выработать коллективный иммунитет. А он может выработаться только тогда, когда будет привито порядка 60% населения»,- заключил А. Ермагамбетов.