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Костанайские полицейские задержали серийного вора

16 Августа 2021 14:49
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Костанайские полицейские задержали серийного вора

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае полицейские раскрыли серию краж, совершенных в областном центре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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В управление полиции города Костаная поступило шесть заявлений от жителей областного центра по кражам. Нанесенный ущерб составил более двух миллионов тенге.

«В конце июня в полицию обратилась 48-летняя женщина и сообщила, что неизвестные похитили с территории ТОО инструменты на сумму миллион тенге. Другой горожанин в июле также обратился с заявлением о том, что похитили из дома перфоратор, дрель и розетки. Такие же инструменты были похищены неизвестными на дачном участке у 51-летней женщины», - рассказали в полиции.

Кроме того, были зарегистрированы сообщения о квартирных кражах. В одном случае из квартиры в 8 микрорайоне пропали денежные средства в сумме 170 тысяч тенге. По улице Чкалова неизвестный проник через окно в квартиру и украл ювелирные изделия и деньги в сумме 30 тысяч тенге.

С мест происшествия полицейскими были изъяты следы пальцев рук и изучены камеры видеонаблюдения. По подозрению в совершении преступления оперативниками был установлен 36-летний ранее судимый житель Костаная. В течение месяца над раскрытием краж работали опера Южного отдела полиции майор полиции Талгат Кинжитаев, капитаны Кайржан Кенесбаев и Диас Жамекеев.

«Как установила полиция, мужчина присматривал квартиры на первых этажах и путем отжатия пластиковых окон проникал в жилища, - сообщили в полиции. - До совершения краж из квартир для того, чтобы удостовериться, есть ли хозяева дома, вор вставлял в дверь спичку. Через время он возвращался, узнать на месте ли она, и появлялись ли в течение суток дома жильцы», - рассказывает старший оперуполномоченный А. Рудаков.

В результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемый был задержан в восьмом микрорайоне областного центра. У него были изъяты вещественные доказательства, похищенные инструменты. В настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям. Начато расследование, подозреваемый арестован.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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