23 Мая 2022 21:47

Костанайские полицейские взяли гран-при республиканского конкурса патриотической песни

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В республиканском конкурсе, приуроченном к 30-летию казахстанской полиции, участвовало 55 команд со всей страны. Костанайцы взяли гран-при, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На конкурсе департамент полиции Костанайской области представил творческий коллектив «Қостанай сақшылары», который был создан более четырех лет назад по инициативе заместителя начальника ведомства Ардака Ынтыкбаева.

С тех пор вокальная группа не раз становилась победителем различных ведомственных и других творческих конкурсов, как на уровне страны, так и в областном масштабе. В этот раз команда победила в номинации квинтет. Руководитель коллектива Бибигуль Байгужина сообщила, что в республиканском конкурсе «30 лет на стаже правопорядка» участвовали сильные команды.

«Наш коллектив на конкурс представил песню «Такая работа», которая была исполнена на пять голосов, в этом каждый вокалист показал свои профессиональные навыки. В результате жюри высоко оценили наше исполнение», - продолжила Бибигуль Байгужина.

Заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев проинформировал, как создавалась творческая группа.

«При проведении различных мероприятий, которые были организованы своими силами, мы увидели сотрудников, которые обладают различными творческими качествами и хорошими вокальными данными. Было решено объединить их в один коллектив. Мы объявили конкурс и отобрали лучших вокалистов, которые с тех пор представляют департамент полиции на различных творческих мероприятиях. В этот раз конкурс был особенным, он приурочен к важной дате - 30-летию казахстанской полиции. Поэтому победа в нем так важна для всего нашего коллектива, который переживал за наших сотрудников», - отметил Арак Ынтыкбаев.

В составе вокальной группы - начальник отдела управления криминальной полиции Гульзана Камзина, полицейский-кинолог отдела полиции города Житикара Ерлик Сураганов, помощник участкового инспектора полиции Аманат Какимжанов и старший инспектор н кадровой политики Ержан Ауезбеков.